По данным Бюро национальной статистики, в стране родилось 74 067 детей – на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Министерстве здравоохранения и эксперты объяснили BAQ.KZ, почему семьи откладывают рождение детей и какую роль в этой тенденции играют экономика, изменение образа жизни и репродуктивное здоровье.

Не только экономика

В пресс-службе Министерства здравоохранения, что снижение рождаемости нельзя объяснить одной причиной. На показатель одновременно влияют демографические и социально-экономические изменения, а также то, как сегодня молодые люди подходят к созданию семьи и планированию детей.

Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик НАН РК Вячеслав Локшин также считает, что связывать снижение рождаемости исключительно с материальными трудностями неправильно.

«Снижение рождаемости наблюдается во многих странах мира, в том числе экономически развитых. Поэтому нельзя говорить, что причиной является только уровень доходов. Чем выше уровень жизни, тем больше у людей возможностей получить образование, построить карьеру, путешествовать и обрести финансовую самостоятельность», – отметил специалист.

По его словам, меняется и само отношение к семье. Молодые люди позже вступают в брак, откладывают рождение первого ребенка или принимают решение ограничиться одним ребенком. При этом в Казахстане сохраняются региональные различия: многодетные семьи чаще встречаются на юге страны, тогда как в северных регионах рождаемость ниже.

Когда казахстанки становятся мамами

В ведомстве сообщили, что средний возраст женщин, впервые становящихся матерями, составляет около 25 лет. В последние годы этот показатель остается относительно стабильным.

Вместе с тем молодые семьи стали более осознанно подходить к вопросу рождения ребенка. Многие сначала стремятся получить образование, построить карьеру, сформировать финансовую подушку или решить жилищный вопрос. Некоторые пары позже вступают в официальный брак.

Подобные изменения, по данным ведомства, характерны не только для Казахстана, но и для многих других стран.

Эксперт обращает внимание, что откладывание материнства может отражаться на репродуктивном здоровье.

«В европейских странах женщины стали позже выходить замуж, средний возраст приближается к 35 годам. С возрастом частота бесплодия растет, поэтому возникает потребность во вспомогательных репродуктивных технологиях», — отметил Вячеслав Локшин.

Каждая шестая пара сталкивается с проблемами

Еще одним фактором, влияющим на рождаемость, остается состояние репродуктивного здоровья населения.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за последние пять лет увеличилось число выявленных случаев женского бесплодия. Однако в ведомстве связывают эту динамику не только с ухудшением здоровья, но и с развитием диагностики, расширением профилактических обследований и диспансерного наблюдения.

Благодаря обследованиям нарушения репродуктивной системы стали чаще выявлять на ранних стадиях, что позволяет своевременно начать лечение.

По данным Минздрава, около 20% случаев бесплодия связаны с мужским фактором.

«Примерно каждый шестой брак сталкивается с проблемами деторождения. При этом обследование необходимо проходить не только женщине, но и мужчине. Мужской фактор сегодня является одной из наиболее распространенных причин бесплодия», – пояснил Локшин.

Среди распространенных причин специалист назвал воспалительные заболевания, эндометриоз, нарушения работы эндокринной системы, синдром поликистозных яичников и варикоцеле у мужчин. Иногда проблемы выявляются сразу у обоих партнеров.

Образ жизни также имеет значение

На способность иметь детей влияет не только возраст или наличие заболеваний, но и повседневные привычки.

По словам Вячеслава Локшина, одним из основных факторов риска является избыточный вес. Он может снижать фертильность как у женщин, так и у мужчин.

Негативное влияние также оказывают курение, употребление алкоголя, недостаточная физическая активность, неправильное питание, хронический стресс, эмоциональные перегрузки и недосып.

«Образ жизни очень сильно влияет на репродуктивное здоровье. На первое место я бы поставил ожирение и избыточную массу тела. Далее идут курение, алкоголь, отсутствие физической активности и эмоциональные перегрузки», – отметил эксперт.

Как государство поддерживает семьи

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, одним из основных направлений остается помощь семьям, столкнувшимся с бесплодием.

С 2021 года в Казахстане реализуется программа «Аңсаған сәби». После ее запуска количество квот на проведение ЭКО увеличили в семь раз. С 2021 по 2024 год государственную поддержку получили более 28 тысяч семей, благодаря программе родилось около 11 тысяч детей.

Вячеслав Локшин отмечает, что репродуктивные технологии в Казахстане соответствуют международному уровню.

«Репродуктивная медицина в Казахстане полностью соответствует самым высоким международным стандартам. В нашу страну приезжают иностранные пациенты за медицинской помощью. В Казахстане работают несколько ведущих клиник с высоким уровнем развития, где применяются все современные методы лечения», – сказал он.

Помимо этого, с 2025 года в стране реализуется программа «Аналар саулығы». Она направлена на раннее выявление заболеваний, подготовку женщин к беременности и снижение рисков осложнений во время родов.

На базе 425 организаций первичной медико-санитарной помощи и 24 областных перинатальных центров работают женские консультации и центры планирования семьи.

Во всех регионах также действуют «Клиники одного дня», где беременные женщины могут за одно посещение пройти комплекс обследований для раннего выявления возможных врожденных патологий плода. По данным Минздрава, такой диагностикой уже охватили более 100 тысяч беременных, которым оказали свыше 500 тысяч медицинских услуг.

В ведомстве подчеркнули, что комплекс реализуемых мер направлен на сохранение здоровья будущих родителей, поддержку семей и создание условий, при которых каждая семья, планирующая рождение ребенка, сможет получить своевременную, качественную и доступную медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что рождаемость в Казахстане упала до минимума за последние 20 лет.