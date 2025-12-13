В Казахстане растёт роль женщин в экономике — сегодня они возглавляют почти половину малого и среднего бизнеса в стране, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике. По данным на декабрь 2025 года, в стране зарегистрировано более миллиона женщин-руководителей МСБ — это 48,1% от общего числа. Женщины активно развивают торговлю, сферу услуг, образование, общественное питание, бьюти-индустрию, экологические и социальные проекты — и всё чаще создают устойчивые и технологичные бизнесы.

Для поддержки женского предпринимательства в стране работают 20 Центров обслуживания предпринимателей и 188 региональных центров в малых городах и сёлах. Все услуги предоставляются бесплатно. Сейчас действует четыре основных инструмента поддержки:

Информационно-консультационная помощь. Женщины получают советы по регистрации бизнеса, выбору ОКЭД, участию в тендерах и мерам господдержки. На 1 декабря оказано 60 тыс. услуг для 16 тыс. предпринимательниц. Сервисная поддержка действующего бизнеса. Помощь включает бухгалтерию, налоги, отчётность, "1С", разработку бизнес-планов и стратегий. Предоставлено более 7 тыс. услуг для 6,4 тыс. женщин. Программа "Деловые связи". Предпринимательницы проходят зарубежные стажировки и налаживают контакты с иностранными партнёрами. В этом году программу прошли 37 человек, из них 10 женщин. Проект "Одно село — один продукт". 90% участников — женщины. Проект помогает сельским производителям развивать бренды, получать гранты до 5 млн тенге и выходить на рынок. Консультации получили более 1 тыс. участников, 742 из них — женщины.

Отдельное направление — программа "Женщины в бизнесе" совместно с ЕБРР. За десять лет проведено 537 консалтинговых проектов, обучено более 6,3 тыс. женщин, а на кредитование женского МСБ выделено свыше 102 млрд тенге. Государство также расширяет финансовые инструменты для предпринимательниц:

Субсидирование кредитов. Ставка — 13,2%, для социальных предпринимателей — 12,2%. До конца 2025 года поддержано 2 280 проектов на 316,9 млрд тенге. Из них 924 — женские.

Гарантирование кредитов при недостатке залога. Поддержано 736 проектов, среди них 338 — женские.

Гарантийный фонд 1. Помогает МСБ получать кредиты до 7 млрд тенге, при гарантии до 85%. Поддержано 2 217 проектов, из них 311 реализованы предпринимательницами.

Рост женского бизнеса остаётся одной из ключевых тенденций экономического развития Казахстана, отмечают в министерстве.