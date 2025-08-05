В Жалагашском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в применении насилия, не повлекшего лёгкого вреда здоровью, передает BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, в одном из торговых домов поселка Жалагаш подсудимая встретила свою знакомую, которая задолжала ей деньги. В ходе разговора между женщинами вспыхнула ссора, в результате которой обвиняемая применила силу к потерпевшей, причинив ей физическую боль.

Во время судебного разбирательства стороны сообщили, что конфликт исчерпан.

Потерпевшая простила подсудимую, а адвокат предоставил суду медиативное соглашение, подписанное обеими сторонами. Обвиняемая полностью признала вину и попросила прекратить дело.

Суд учёл достигнутое примирение и постановил прекратить уголовное дело в связи с заключением медиативного соглашения, освободив женщину от уголовной ответственности на основании ст.68 УК РК.