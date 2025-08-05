Казахстанку избили в торговом доме за старые долги
Конфликт в магазине закончился побоями.
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В Жалагашском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в применении насилия, не повлекшего лёгкого вреда здоровью, передает BAQ.KZ.
Согласно материалам дела, в одном из торговых домов поселка Жалагаш подсудимая встретила свою знакомую, которая задолжала ей деньги. В ходе разговора между женщинами вспыхнула ссора, в результате которой обвиняемая применила силу к потерпевшей, причинив ей физическую боль.
Во время судебного разбирательства стороны сообщили, что конфликт исчерпан.
Потерпевшая простила подсудимую, а адвокат предоставил суду медиативное соглашение, подписанное обеими сторонами. Обвиняемая полностью признала вину и попросила прекратить дело.
Суд учёл достигнутое примирение и постановил прекратить уголовное дело в связи с заключением медиативного соглашения, освободив женщину от уголовной ответственности на основании ст.68 УК РК.
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