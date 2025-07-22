Сотрудники полиции провели профилактическую и разъяснительную беседу с гражданкой Казахстана, недавно вернувшейся из Китая. Поводом стали видеоролики с её участием, вызвавшие широкий резонанс в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

На одном из видео, распространившихся в интернете, видно, как девушка вытаскивает из кармана своей спутницы мобильный телефон и передаёт его случайному прохожему — гражданину КНР. После этого она сообщает спутнице, что телефон якобы украли, и указывает на того самого человека, которому сама его передала.

На других кадрах девушка подходит на улице и в метро к незнакомым мужчинам, берет их за руки или прикасается к ногам, вызывая у прохожих испуг и недоумение.

Во время беседы с полицейскими девушка выразила сожаление и раскаяние:

"Моё видео не имело цели кого-либо оскорбить. Это была необдуманная публикация. Прошу прощения у всех, кого она могла задеть. Теперь я гораздо внимательнее подойду к вопросу размещения контента", — сказала она.

В полиции напомнили о необходимости соблюдения этических норм при публикации материалов в социальных сетях, особенно в международном контексте. Подобные действия могут быть восприняты как провокационные и вызвать негативную реакцию как в обществе, так и за его пределами.

Также ведомство подчеркнуло: пребывая за рубежом, граждане Казахстана обязаны уважать местные законы, традиции и правила поведения. Их нарушение может привести к юридической ответственности со стороны принимающей страны.