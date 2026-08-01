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Казахстанская команда DIGA одержала победу на «Играх будущего-2026»

1 Августа 2026, 20:21
АВТОР
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Pixabay.com 1 Августа 2026, 20:21
1 Августа 2026, 20:21
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Фото: Pixabay.com

Казахстанский состав DIGA одержал победу в одном из матчей международного турнира «Игры будущего-2026» в дисциплине PUBG: Battlegrounds.

В решающей стадии матча казахстанские киберспортсмены сохранили полный состав команды и грамотно сыграли в финальной зоне. В заключительной перестрелке DIGA переиграла представителей Саудовской Аравии из Geekay и забрала победу.

Успешное выступление стало одним из ярких моментов турнира для казахстанской команды, которая продолжает борьбу на международной арене.

 
 
 
 
 
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