Казахстанская команда DIGA одержала победу на «Играх будущего-2026»

Казахстанский состав DIGA одержал победу в одном из матчей международного турнира «Игры будущего-2026» в дисциплине PUBG: Battlegrounds.

В решающей стадии матча казахстанские киберспортсмены сохранили полный состав команды и грамотно сыграли в финальной зоне. В заключительной перестрелке DIGA переиграла представителей Саудовской Аравии из Geekay и забрала победу.

Успешное выступление стало одним из ярких моментов турнира для казахстанской команды, которая продолжает борьбу на международной арене.