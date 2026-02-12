Казахстанская конькобежка Надежда Морозова выступила на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх 2026 года, проходящих в Италии, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Наша спортсменка финишировала с результатом 7:04.81 и заняла десятое место.

Олимпийской чемпионкой стала Франческа Лолобриджида (Италия) - 6:46.17. Спортсменка во второй раз выиграла ОИ. Ранее она была первой на дистанции 3000 метров.

Второе место заняла Мерел Конейн (Нидерланды) - 6:46.27, а замкнула тройку лучших Рагне Виклунд (Норвегия) - 6:46.34.

Отметим, что Надежда Морозова вновь вошла в топ-10. Ранее она стала шестой на 3000 метров и 14-й на 1000 м. Также она выступит на дистанции 1500 метров.