Казахстанская конькобежка финишировала десятой на Олимпийских играх 2026 года
Олимпийской чемпионкой стала Франческа Лолобриджида (Италия).
Сегодня 2026, 22:36
63Фото: Сали Сабиров
Казахстанская конькобежка Надежда Морозова выступила на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх 2026 года, проходящих в Италии, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Наша спортсменка финишировала с результатом 7:04.81 и заняла десятое место.
Олимпийской чемпионкой стала Франческа Лолобриджида (Италия) - 6:46.17. Спортсменка во второй раз выиграла ОИ. Ранее она была первой на дистанции 3000 метров.
Второе место заняла Мерел Конейн (Нидерланды) - 6:46.27, а замкнула тройку лучших Рагне Виклунд (Норвегия) - 6:46.34.
Отметим, что Надежда Морозова вновь вошла в топ-10. Ранее она стала шестой на 3000 метров и 14-й на 1000 м. Также она выступит на дистанции 1500 метров.
