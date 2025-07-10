Казахстанская школьница покорила Гонконг
Адеми Габиткызы из РФМШ приглашена в ведущий университет Азии.
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Ученица 10 класса Республиканской физико-математической школы (РФМШ) в Алматы, Адеми Габиткызы, получила официальное приглашение от одного из ведущих вузов Азии - Гонконгского университета образования (EdUHK), передает BAQ.KZ. Университет высоко оценил её знания в области образовательных технологий и искусственного интеллекта.
Во время визита в Гонконг Адеми провела встречи с руководством университета и ведущими специалистами в области ИИ, включая доктора Гэри Ченга и доктора Генри Со. Учёные были впечатлены зрелостью мышления, логикой и глубиной подготовки казахстанской школьницы, подчеркнув при этом высокий уровень образования, получаемого в РФМШ.
Благодаря достижению Адеми в академических кругах Гонконга заговорили о талантах казахстанских школьников и мощной интеллектуальной среде, которую формирует одно из лучших учебных заведений страны.
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