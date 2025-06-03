В Астане судебная коллегия по административным делам рассмотрела резонансное дело по иску казахстанской спортсменки к Министерству туризма и спорта, передает BAQ.KZ. Истец - многократная чемпионка мира по гиревому спорту - добивалась признания незаконным отказа ведомства в выплате ей денежного поощрения за победы на международных соревнованиях.

Речь идёт о чемпионате мира, прошедшем в Будапеште в 2021 году, где спортсменка завоевала первое и третье места в двух дисциплинах. Несмотря на безусловный международный успех, Министерство отказало ей в выплате вознаграждения, сославшись на пропуск срока исковой давности.

Однако суд первой инстанции встал на сторону истца, посчитав, что применённая Министерством правовая позиция необоснованна. Согласно действующим Правилам, утверждённым постановлением Правительства РК, чемпионы и призёры международных соревнований имеют право на соответствующее вознаграждение - без ограничения по сроку, если иное не предусмотрено законом.

Интересно, что по аналогичным победам в 2023 и 2024 годах, одержанным в Хиве и Чолпон-Ате, Министерство согласилось с выплатами и начало оформление необходимых документов. Это сыграло в пользу истицы и в рамках спора о наградах 2021 года.

Апелляционная инстанция поддержала выводы суда первой инстанции. Судебные акты пока не вступили в законную силу.