  • 21 Августа, 03:18

Казахстанская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата мира по женской борьбе

В решающей схватке за третье место Анна Стратан победила представительницу Швеции Тиндру Дальмир.

Сегодня, 01:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня, 01:50
Сегодня, 01:50
121
Фото: НОК РК

Казахстанская спортсменка Анна Стратан принесла сборной медаль на чемпионате мира по женской борьбе среди спортсменок до 20 лет, который проходит в болгарском Самокове, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

В весовой категории до 57 кг Стратан завоевала бронзовую награду. В решающей схватке за третье место она победила представительницу Швеции Тиндру Дальмир со счётом 9:1.

Самое читаемое

Наверх