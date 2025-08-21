Казахстанская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата мира по женской борьбе
В решающей схватке за третье место Анна Стратан победила представительницу Швеции Тиндру Дальмир.
Казахстанская спортсменка Анна Стратан принесла сборной медаль на чемпионате мира по женской борьбе среди спортсменок до 20 лет, который проходит в болгарском Самокове, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
В весовой категории до 57 кг Стратан завоевала бронзовую награду. В решающей схватке за третье место она победила представительницу Швеции Тиндру Дальмир со счётом 9:1.
