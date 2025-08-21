Казахстанская спортсменка Анна Стратан принесла сборной медаль на чемпионате мира по женской борьбе среди спортсменок до 20 лет, который проходит в болгарском Самокове, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

В весовой категории до 57 кг Стратан завоевала бронзовую награду. В решающей схватке за третье место она победила представительницу Швеции Тиндру Дальмир со счётом 9:1.