Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в финале Открытого чемпионата Австралии и впервые в карьере стала чемпионкой турнира "Большого шлема" в Мельбурне, передаёт BAQ.KZ.

Пятая ракетка мира вошла в историю мирового тенниса, выиграв Australian Open-2026 в женском одиночном разряде. В решающем матче представительница Казахстана в трёх сетах обыграла лидера рейтинга WTA — белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

Финал начался в равной борьбе. Первый сет Рыбакина уверенно забрала со счётом 6:4, затратив на партию 38 минут. Во втором сете инициативу перехватила Соболенко, сумевшая сравнять счёт — 6:4.

В решающей партии казахстанка оказалась в сложной ситуации, уступая 0:3, однако проявила характер, сравняла счёт и довела матч до победы.

Australian Open-2026. Финал (WTA):

Соболенко — Рыбакина — 4:6, 6:4, 4:6

До этого матча соперницы встречались между собой 14 раз, и статистика была в пользу Соболенко — 8 побед против 6. Тем ценнее стала победа Рыбакиной, одержанная в главном матче турнира.

Напомним, действующей чемпионкой Australian Open перед стартом соревнований была американка Мэдисон Киз. В 2026 году титул уезжает в Казахстан.