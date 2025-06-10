Теннисистка из Казахстана Анна Данилина достигла нового карьерного рубежа, улучшив свои позиции в мировом рейтинге, передает BAQ.KZ. После впечатляющего выступления на недавнем "Ролан Гаррос", где она дошла до финала в парном разряде, Данилина поднялась с 17-го на 9-е место в мировом рейтинге. Это её лучший результат в карьере, так как ранее самым высоким достижением было 10-е место.

Хотя титул на престижном турнире в Париже завоевать не удалось, результат в виде выхода в финал стал важным шагом для казахстанской теннисистки. Прогресс в рейтинге стал ярким свидетельством того, что Данилина продолжает развиваться и уверенно движется вперед в мировом теннисе.

Этот успех укрепляет её статус как одной из ведущих теннисисток в парном разряде, и многие теперь ожидают новых побед от спортсменки в будущем.