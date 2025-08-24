Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с сербкой Александрой Крунич стала победительницей турнира WTA 250 в Кливленде, США, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале дуэт обыграл тайваньско-китайскую пару Хао Чин Чань и Синью Янь со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Для Данилиной это 14-й титул в парном разряде на турнирах WTA. В её коллекции - один трофей уровня WTA 1000, два - WTA 500, восемь - WTA 250 и три - WTA 125.

Напомним, в 2023 году казахстанка вместе с финским теннисистом Харри Хелиёваарой выиграла US Open в миксте. Также Данилина дважды выходила в финалы турниров Большого шлема в парном разряде: на Australian Open 2022 в дуэте с Беатрис Хаддад Майя и на Roland Garros 2025 вместе с Александрой Крунич.