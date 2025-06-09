В 2025 году Правительство Казахстана выделило 700 млрд тенге на льготное финансирование аграриев для проведения посевных и уборочных работ. Кроме того, дополнительно направлено 250 млрд тенге на льготный лизинг сельскохозяйственной техники. Это позволяет фермерам приобретать необходимую технику под доступные 5% годовых, что значительно снижает финансовую нагрузку, передает BAQ.KZ.

Для эффективного распределения средств создана система из шести каналов: АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК), банки второго уровня, микрофинансовые организации, региональные инвестиционные центры, кредитные товарищества и социально-предпринимательские корпорации (СПК).

Впервые в истории агропромышленного комплекса льготное финансирование посевной кампании началось уже в декабре 2024 года. Благодаря инициативе раннего финансирования, к настоящему времени было подано более 7,4 тыс. заявок на сумму 493,5 млрд тенге, из которых почти 7 тыс. заявок уже одобрены и профинансированы. Это позволило подготовить посевные работы на площади свыше 7,3 млн гектаров.

Особое внимание уделяется поддержке малых и начинающих сельхозпроизводителей, у которых недостаточно залоговой базы. Для них действует программа государственного гарантирования займов через фонд "Даму". Государство берет на себя до 85% обязательств по кредитам, что значительно упрощает доступ к финансам.

С начала действия программы выдано 1134 государственных гарантии на общую сумму 166,5 млрд тенге, а суммарный объем выданных по ним кредитов достиг почти 196 млрд тенге.

Таким образом, масштабная государственная поддержка способствует укреплению аграрного сектора и обеспечивает устойчивое развитие сельского хозяйства в Казахстане.