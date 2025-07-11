С начала 2026 года в Казахстане заработает Единая цифровая платформа по коллективному управлению авторскими и смежными правами. Об этом сообщила вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова, передает BAQ.KZ.

Новый инструмент позволит артистам, авторам и их наследникам в режиме онлайн отслеживать, где и как используются их произведения, а также получать прозрачную информацию о начислении и распределении вознаграждений.

"Сегодня большое количество авторов и их наследников жалуются на то, что им не выплачиваются или выплачиваются не в полном объёме положенные вознаграждения. Внедрение платформы позволит автоматизировать процесс, сделать его прозрачным и понятным для всех сторон", - пояснила Жакселекова.

Цифровая система также позволит владельцам кафе, ресторанов и других заведений, использующих музыку и иные произведения, видеть отчётность о проигрывании контента и понимать, какое именно вознаграждение они обязаны выплатить.

По словам представителей Минюста, проект направлен на защиту прав как самих авторов, так и пользователей интеллектуального контента. Платформа будет способствовать снижению числа конфликтов между правообладателями и организациями по коллективному управлению, а также исключению недобросовестного посредничества.

Презентация полной версии цифрового сервиса запланирована на 2026 год.