Казахстанские артисты получат цифровой контроль над своими авторскими правами
Авторы увидят свои гонорары в новой цифровой системе.
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С начала 2026 года в Казахстане заработает Единая цифровая платформа по коллективному управлению авторскими и смежными правами. Об этом сообщила вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова, передает BAQ.KZ.
Новый инструмент позволит артистам, авторам и их наследникам в режиме онлайн отслеживать, где и как используются их произведения, а также получать прозрачную информацию о начислении и распределении вознаграждений.
"Сегодня большое количество авторов и их наследников жалуются на то, что им не выплачиваются или выплачиваются не в полном объёме положенные вознаграждения. Внедрение платформы позволит автоматизировать процесс, сделать его прозрачным и понятным для всех сторон", - пояснила Жакселекова.
Цифровая система также позволит владельцам кафе, ресторанов и других заведений, использующих музыку и иные произведения, видеть отчётность о проигрывании контента и понимать, какое именно вознаграждение они обязаны выплатить.
По словам представителей Минюста, проект направлен на защиту прав как самих авторов, так и пользователей интеллектуального контента. Платформа будет способствовать снижению числа конфликтов между правообладателями и организациями по коллективному управлению, а также исключению недобросовестного посредничества.
Презентация полной версии цифрового сервиса запланирована на 2026 год.
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