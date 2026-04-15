Казахстанские авиакомпании оштрафованы за "искажение данных"
Air Astana и FlyArystan оштрафовали за предоставление искажённых данных по авиатопливу. Каждой компании назначен штраф.
Сегодня 2026, 11:26
144Фото: КГА
В Казахстане к административной ответственности привлечены авиакомпании Air Astana и FlyArystan, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Министерстве транспорта, в ходе работы по вопросам обеспечения авиатопливом были выявлены факты предоставления искажённых данных по его объёмам.
«Установлены факты представления АО „Air Astana“ и АО „FlyArystan“ искаженных данных по объему авиатоплива», - сообщили в ведомстве.
В связи с этим в отношении авиаперевозчиков приняты меры административного характера.
Согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях, каждой из компаний назначен штраф в размере 100 МРП.
Иные подробности в ведомстве не уточнили.
