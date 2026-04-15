В Казахстане к административной ответственности привлечены авиакомпании Air Astana и FlyArystan, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве транспорта, в ходе работы по вопросам обеспечения авиатопливом были выявлены факты предоставления искажённых данных по его объёмам.

«Установлены факты представления АО „Air Astana“ и АО „FlyArystan“ искаженных данных по объему авиатоплива», - сообщили в ведомстве.

В связи с этим в отношении авиаперевозчиков приняты меры административного характера.

Согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях, каждой из компаний назначен штраф в размере 100 МРП.

Иные подробности в ведомстве не уточнили.