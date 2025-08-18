Казахстанские спортсмены Дмитрий Панарин и Махсут Таджибуллаев стали бронзовыми призёрами престижного международного турнира JE Wilson Ghana International 2025, прошедшего в Гане, передает BAQ.KZ.

Дуэт занял третье место в мужской парной категории, продемонстрировав на протяжении всего турнира уверенную игру, высокий уровень подготовки и силу характера.

Матчи против сильных соперников стали настоящей проверкой на выносливость и тактическое мастерство казахстанцев.

Эта награда стала не только личным достижением Панарина и Таджибуллаева, но и важным вкладом в развитие бадминтона в Казахстане, подчеркнули в национальной федерации.

1Победы наших спортсменов вдохновляют молодое поколение и укрепляют позиции страны на международной спортивной арене1, — отметили в Федерации бадминтона Казахстана, поздравив спортсменов и тренерский штаб с успехом.