В декабре 2025 года казахстанские банки в рамках внебиржевых сделок USD/KZT приобрели 38,3 млрд долларов — это эквивалентно 19,5 трлн тенге по среднему курсу сделок, сообщает Национальный банк РК. Продажи оказались сопоставимыми — $37,8 млрд (19,2 трлн тенге), передает BAQ.KZ.

Как сообщает Первое кредитное бюро, эти показатели стали рекордными для любого месяца с 2015 года. Несмотря на умеренный рост к ноябрю (покупки +15%, продажи +12%), уровни декабря остаются в 4–5 раз выше средних значений 2025 года. Для сравнения, среднемесячные объемы покупок в январе–сентябре 2025 года составляли $7,8 млрд, а продажи — $7,9 млрд.

Высокие объемы текущих операций обеспечиваются в основном за счет сделок с банками-нерезидентами: из $38,3 млрд покупок $32,8 млрд пришлось на иностранных участников, из $37,8 млрд продаж — $32,3 млрд.

Помимо доллара, с сентября сохраняются повышенные объемы торгов евро/тенге, где ежемесячно проходят сделки на сумму не менее €3 млрд, почти полностью между резидентами. Также продолжается активность по паре рубль–тенге, а объемы торгов юанем показывают рост с лета 2024 года.

Эксперты отмечают, что подобные всплески внебиржевых объемов могут быть связаны с деятельностью иностранных компаний и изменениями механизмов международных расчетов.