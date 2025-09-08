Казахстанские боксеры начали ЧМ по боксу с уверенных побед
Казахстанские боксеры громко заявили о себе на старте чемпионата мира.
Сегодня, 13:33
31Фото: olympic.kz
Представители национальной сборной Казахстана по боксу успешно стартовали на чемпионате мира в Ливерпуле, передает BAQ.KZ.
Ертуган Зейнуллинов уверенно одержал победу над французским боксером Уго Грау единогласным решением судей — 5:0, пройдя в 1/8 финала в весовой категории до 65 килограммов.
Не отстала и Наталья Богданова, которая в поединке с индийской спортсменкой Тхокчом Суприей Деви также выиграла со счетом 5:0, обеспечив себе выход в четвертьфинал в весовой категории до 70 килограммов.
