Казахстанские боксеры начали ЧМ по боксу с уверенных побед

Казахстанские боксеры громко заявили о себе на старте чемпионата мира.

Фото: olympic.kz

Представители национальной сборной Казахстана по боксу успешно стартовали на чемпионате мира в Ливерпуле, передает BAQ.KZ.

Ертуган Зейнуллинов уверенно одержал победу над французским боксером Уго Грау единогласным решением судей — 5:0, пройдя в 1/8 финала в весовой категории до 65 килограммов.

Не отстала и Наталья Богданова, которая в поединке с индийской спортсменкой Тхокчом Суприей Деви также выиграла со счетом 5:0, обеспечив себе выход в четвертьфинал в весовой категории до 70 килограммов. 

