Все представители Казахстана завершили свои поединки победами на вечере профессионального бокса, который прошёл 27 декабря в Алматы, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Главным событием турнира стал бой с участием Али Ахмедова. Казахстанец (25–2, 17 КО) провёл десятираундовый поединок против ганца Делали Милензи (29–2–1, 22 КО) и одержал победу единогласным решением судей. Этот успех принёс Ахмедову титул WBA Asia в полутяжёлом весе.

В соглавном бою Бекман Сойлыбаев (21–1, 12 КО) не оставил шансов узбекистанцу Абдулло Кучкарову (6–1, 5 КО), который вышел на замену армянину Андранику Григоряну. Поединок завершился уже во втором раунде — технический нокаут в пользу казахстанца.

Ярко дебютировал на профессиональном ринге Рамзан Саитов. В бою против соотечественника Шахида Смагула (1–0, 1 КО) он одержал победу нокаутом в первом раунде.

Нуржан Серикбаев (7–2, 7 КО) встретился с дебютантом из Кыргызстана Мирбеком Ибайдуллаевым и завершил поединок нокаутом во втором раунде.

Бауыржан Бекмурзаев (7–0–1, 6 КО) уверенно победил узбекистанца Мирзамухаммада Хикматуллаева (9–12, 6 КО), отправив соперника в нокаут в пятом раунде.

Ещё один дебютант, Кенже Муратулы, успешно начал профессиональную карьеру, одержав победу над узбекистанцем Абдулазизом Бахруллаевым (1–0, 1 КО) по итогам четырёх раундов единогласным решением судей.

Также победу Казахстану принёс Александр Ковригин (8–2, 6 КО), выступающий в полулёгком весе. Его соперник из Грузии Давит Нацвлишвили (4–7, 1 КО) отказался продолжать бой после первого раунда.

Таким образом, вечер бокса в Алматы стал полностью успешным для казахстанских спортсменов, которые уверенно превзошли соперников из Узбекистана, Кыргызстана, Грузии и Ганы.