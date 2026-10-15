Казахстанские борцы завоевали серебро и две бронзы на ЧМ U23

Сборная Казахстана по греко-римской борьбе завоевала еще три медали на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Серебряным призером мирового первенства стал Темирлан Турдакын, выступающий в весовой категории до 87 кг. В финальной схватке казахстанский борец уступил представителю Ирана Ясину Али Язди.

Еще две награды в копилку национальной команды принесли Арсен Жума (до 55 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг). Оба спортсмена стали бронзовыми призерами соревнований.

Ранее золотые медали чемпионата мира U23 завоевали казахстанцы Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Юсуф Ашрапов (до 72 кг).

Таким образом, в активе сборной Казахстана по греко-римской борьбе на данный момент пять наград: две золотые, одна серебряная и две бронзовые.