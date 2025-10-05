Казахстанские бойцы заняли второе место на чемпионате мира по ММА
На чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА), который прошёл в Тбилиси с 27 сентября по 2 октября, сборная Казахстана показала один из лучших результатов турнира и заняла второе место в общекомандном зачёте среди взрослых, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтуризма и спорта. В соревнованиях приняли участие около 800 спортсменов из 78 стран. Казахстанцы завоевали в общей сложности 19 медалей — 2 золотые, 5 серебряных и 12 бронзовых.
Золотыми призёрами стали Ерлан Кабдулов (52,2 кг) и Жаксыбек Аймаханов (83,9 кг). Серебро выиграл Досжан Есбол (88,4 кг). Бронзовые награды получили Жексенбай Абильмансур (52,2 кг), Марат Ашимтаев (65,8 кг), Еркебулан Бегасылулы (70,3 кг), Дмитрий Ярков (74,8 кг) и Диас Оскер (79,4 кг).
Среди женщин бронзу завоевали Матильда Бачурина (52,2 кг), Адель Махаметова (61,2 кг), Мулдер Аширбекова (74,8 кг) и Диана Ахметова (79,4 кг).
В молодёжной категории серебряными призёрами стали Егор Желтов (56,7 кг), Радомир Морозов (97 кг), Қарақат Машрап (74,8 кг) и Асылайым Кайпберген (97 кг). Бронзу взяли Димаш Жақсылық (52,2 кг), Аслан Кошиев (93 кг), Серик Шадияр (70,3 кг) и Айнур Медетова (65,8 кг).
