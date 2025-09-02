На фестивале в Эль-Фуджейре (ОАЭ) 11-летний Алимжан Жауынбай стал чемпионом в турнире Youth-Open, набрав 8 очков из 9 возможных и оставив позади более 250 соперников со всего мира.

Его старший брат, 13-летний Алдияр Жауынбай, выступил в элитном турнире Masters и тоже не остался в тени: 6 набранных очков, рост рейтинга на +72,4 и выполнение нормы международного мастера (IM) — выдающееся достижение для шахматиста его возраста.

Оба брата подают большие надежды и уже становятся лицом нового поколения казахстанских шахмат. Впереди — чемпионаты Азии и мира, где Алимжан и Алдияр готовы громко заявить о себе. Похоже, Казахстан действительно воспитывает будущих гроссмейстеров.