Казахстанские чемпионы мира по фехтованию вернулись в Алматы
В аэропорту Алматы спортсменов встретили председатель Комитета физической культуры и спорта МТС РК Руслан Есеналин, военнослужащие Национальной гвардии, родные, близкие и болельщики.
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Казахстанские шпажисты, завоевавшие золотые медали командного чемпионата мира по фехтованию, вернулись на родину. В Алматы прибыли Руслан Курбанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов. Их товарищ по команде Кирилл Проходов остался за границей для продолжения учебно-тренировочных сборов.
Глава комитета отметил, что нынешний состав сборной уже не первый год показывает высокие результаты на международной арене. В команду входят Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай.
По словам Руслана Есеналина, успех команды является результатом системной подготовки и профессионализма спортсменов.
Ранее казахстанские шпажисты также завоевали золото на Всемирных исламских играх, опередив действующих олимпийских чемпионов.
Есеналин подчеркнул, что фехтование входит в число приоритетных видов спорта в Казахстане. По его словам, развитие этой дисциплины продолжается в рамках новых подходов, предусмотренных законодательством в сфере физической культуры и спорта.
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