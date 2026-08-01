Казахстанские чемпионы мира по фехтованию вернулись в Алматы

Казахстанские шпажисты, завоевавшие золотые медали командного чемпионата мира по фехтованию, вернулись на родину. В Алматы прибыли Руслан Курбанов, Ерлик Сертай и Вадим Шарлаимов. Их товарищ по команде Кирилл Проходов остался за границей для продолжения учебно-тренировочных сборов.

Глава комитета отметил, что нынешний состав сборной уже не первый год показывает высокие результаты на международной арене. В команду входят Руслан Курбанов, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай.

По словам Руслана Есеналина, успех команды является результатом системной подготовки и профессионализма спортсменов.

Ранее казахстанские шпажисты также завоевали золото на Всемирных исламских играх, опередив действующих олимпийских чемпионов.

Есеналин подчеркнул, что фехтование входит в число приоритетных видов спорта в Казахстане. По его словам, развитие этой дисциплины продолжается в рамках новых подходов, предусмотренных законодательством в сфере физической культуры и спорта.