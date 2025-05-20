В рамках масштабного инвестиционного проекта в Алматинской области фермерские хозяйства Казахстана станут поставщиками сырья для нового завода компании PepsiCo. Об этом стало известно в ходе встречи премьер-министра РК Олжаса Бектенова с президентом PepsiCo по региону Россия, Беларусь, Кавказ и Центральная Азия Давидом Манзини, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили реализацию проекта по строительству завода по производству соленых закусок, который станет крупнейшим в Центральной Азии. Ранее сумма инвестиций составляла $160 млн, однако теперь компания приняла решение увеличить вложения более чем в два раза.

Новый завод перерабатывать будет до 210 тысяч тонн картофеля в год и выпускать около 70 тысяч тонн готовой продукции. В проекте предусмотрено активное участие казахстанских сельхозпроизводителей — уже сейчас к программе поставок подключены порядка 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетісу. До 2035 года PepsiCo планирует полностью перейти на локализованное выращивание чипсовых сортов картофеля.

"Мы будем всемерно поддерживать подобные проекты, направленные на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Все необходимые решения будут приняты в течение двух недель", — заявил премьер-министр Олжас Бектенов.

Давид Манзини, в свою очередь, отметил, что PepsiCo высоко ценит условия, созданные для инвесторов в Казахстане, и готова расширять своё присутствие в стране.

Первая фаза завода должна быть запущена в марте 2026 года, а полная производственная мощность будет достигнута к сентябрю 2027 года. Ожидается, что предприятие создаст около 900 рабочих мест.