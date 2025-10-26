Казахстанские гандболистки обыграли сборную Узбекистана на Юношеских Азиатских играх
Национальная команда поднялась на второе место в своей группе "А".
Сегодня, 09:26
Фото: Olympic.kz
Женская сборная Казахстана по гандболу одержала уверенную победу над командой Узбекистана в рамках группового этапа Юношеских Азиатских игр, проходящих в Манаме (Бахрейн), передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Матч завершился со счётом 31:23 в пользу казахстанок. Благодаря этой победе национальная команда поднялась на второе место в своей группе "А" и продолжает борьбу за выход в следующий раунд турнира.
Игроки сборной показали слаженную игру в обороне и высокую результативность в атаке, что позволило им контролировать ход встречи на протяжении всего матча.
