Казахстанские спортсмены Данил Мусабаев и Никита Тумаков завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по батутной гимнастике, который завершился 21 сентября в немецком городе Котбус, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт сборной Qaz_team_official.

В дисциплине синхронных прыжков казахстанский дуэт продемонстрировал блестящее выступление, набрав 52,200 балла и уверенно занял первое место, опередив именитых соперников.

На втором месте оказались представители Германии — Кайо Лаукстерман (чемпион мира) и Фабиан Фогель (двукратный чемпион мира), уступив казахстанцам всего 0,15 балла (52,050). Бронзовую награду завоевали британцы — Зак Перцаманос (чемпион мира) и Кори Уолкс (чемпион Европы), показав результат в 51,530 балла.

Это не первая медаль казахстанской пары на международной арене в этом сезоне. Ранее, в начале 2025 года, Мусабаев и Тумаков стали серебряными призёрами этапа Кубка мира в Азербайджане.