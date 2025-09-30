Казахстанские гимнасты завоевали бронзу Кубка мира в Болгарии
Виктория Бутолина и Ерлан Тасмагамбетов отличились в синхронных прыжках.
Сегодня, 05:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:36Сегодня, 05:36
125Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по батутной гимнастике завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Варне, Болгария, передает BAQ.KZ.
В соревнованиях по синхронным прыжкам среди смешанных команд третье место заняли Виктория Бутолина и Ерлан Тасмагамбетов, набравшие 49,680 балла.
Золотую медаль выиграл японский дуэт Юсей Мацумото и Хикару Мори (50,330). Второе место у россиян Данилы Касимова и Анжелы Бладцевой (50,290).
Самое читаемое
- 22-летняя казахстанка разбила камнем стекло поезда из-за опоздания
- Арестован прокурор города Рудный
- Казахстанские пловцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на III Играх СНГ
- Матч "Кайрат" — "Реал" в Алматы принесёт бюджету до 3 млрд тенге
- Сломанные деревья, ДТП и пробки: Аномальный снегопад парализовал Костанай