Сборная Казахстана по батутной гимнастике завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Варне, Болгария, передает BAQ.KZ.

В соревнованиях по синхронным прыжкам среди смешанных команд третье место заняли Виктория Бутолина и Ерлан Тасмагамбетов, набравшие 49,680 балла.

Золотую медаль выиграл японский дуэт Юсей Мацумото и Хикару Мори (50,330). Второе место у россиян Данилы Касимова и Анжелы Бладцевой (50,290).