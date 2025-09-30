  • 30 Сентября, 06:40

Казахстанские гимнасты завоевали бронзу Кубка мира в Болгарии

Виктория Бутолина и Ерлан Тасмагамбетов отличились в синхронных прыжках.

Сегодня, 05:36
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня, 05:36
Сегодня, 05:36
125
Фото: НОК РК

Сборная Казахстана по батутной гимнастике завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Варне, Болгария, передает BAQ.KZ

В соревнованиях по синхронным прыжкам среди смешанных команд третье место заняли Виктория Бутолина и Ерлан Тасмагамбетов, набравшие 49,680 балла.

Золотую медаль выиграл японский дуэт Юсей Мацумото и Хикару Мори (50,330). Второе место у россиян Данилы Касимова и Анжелы Бладцевой (50,290).

Самое читаемое

Наверх