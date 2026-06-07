  • Главная
  • Новости
  • Казахстанские гребцы завоевали "золото" на соревнованиях в Москве

Казахстанские гребцы завоевали "золото" на соревнованиях в Москве

Также вчера два казахстанца стали серебряными призёрами на дистанции 2000 метров.

Сегодня 2026, 06:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 06:14
Сегодня 2026, 06:14
200
Фото: Pixabay.com

В столице России Москве проходит международный турнир по академической гребле «65-я Большая Московская регата».

В соревнованиях среди спортсменов до 19 лет на дистанции 2000 метров в классе JM2 первое место заняли Семён Первушкин и Дмитрий Ануприев. Казахстанский экипаж показал результат 6 минут 50,25 секунды. Серебряную и бронзовую медали в этой дисциплине завоевали представители России.

Также вчера среди взрослых спортсменов казахстанцы Бауыржан Султанов и Александр Афанасьев стали серебряными призёрами на дистанции 2000 метров в лёгком весе.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие 447 спортсменов из 6 стран.

Самое читаемое

Наверх