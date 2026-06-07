Казахстанские гребцы завоевали "золото" на соревнованиях в Москве
Также вчера два казахстанца стали серебряными призёрами на дистанции 2000 метров.
Сегодня 2026, 06:14
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Сегодня 2026, 06:14Сегодня 2026, 06:14
200Фото: Pixabay.com
В столице России Москве проходит международный турнир по академической гребле «65-я Большая Московская регата».
В соревнованиях среди спортсменов до 19 лет на дистанции 2000 метров в классе JM2 первое место заняли Семён Первушкин и Дмитрий Ануприев. Казахстанский экипаж показал результат 6 минут 50,25 секунды. Серебряную и бронзовую медали в этой дисциплине завоевали представители России.
Также вчера среди взрослых спортсменов казахстанцы Бауыржан Султанов и Александр Афанасьев стали серебряными призёрами на дистанции 2000 метров в лёгком весе.
Отметим, что в соревнованиях принимают участие 447 спортсменов из 6 стран.
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