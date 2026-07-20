Чешский фанат превратил свой дом в памятник Месси и сборной Аргентины

В небольшой чешской деревне Буковка, расположенной примерно в 90 километрах от Праги, появился необычный дом, который уже стал местной достопримечательностью. Его владелец, 51-летний Милослав Урбанец, превратил свой участок в настоящий памятник Лионелю Месси и сборной Аргентины. Фасад дома выкрашен в небесно-белые цвета аргентинской национальной команды, забор украшен баннерами с изображением Месси, во дворе установлена статуя Диего Марадоны, а в саду оборудовано небольшое футбольное поле.

Любовь Урбанеца к аргентинскому футболу началась еще в 1978 году, когда сборная впервые стала чемпионом мира. После триумфа команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре он решил воплотить свою давнюю мечту и полностью преобразил свой дом. Теперь на стенах здания изображены не только Лионель Месси, но и главный тренер Лионель Скалони, Пабло Аймар, Вальтер Самуэль, а также все футболисты чемпионского состава, включая запасных игроков.

Особой гордостью хозяина стала миниатюрная копия знаменитого стадиона La Bombonera в Буэнос-Айресе, которую он построил прямо в своем саду.