Казахстанские IT-компании выходят на рынок Ближнего Востока
Казахстан впервые в расширенном формате участвует в крупнейшей мировой технологической выставке GITEX GLOBAL 2025 в Дубае, представив национальный павильон с 20 цифровыми компаниями и стартапами, передает BAQ.KZ.
Павильон организован Министерством торговли и интеграции РК совместно с QazTrade. Казахстанские команды демонстрируют решения в сфере искусственного интеллекта, видеоаналитики, образования, а также цифровой инклюзии.
Среди участников — Cerebra.ai, использующая ИИ для диагностики инсультов, BEST Vision Technologies с решениями по промышленной безопасности, BilimApp, Ghalam и Alaqan, разрабатывающие образовательные и аэрокосмические технологии, а также сервисы для людей с особыми потребностями.
В рамках выставки казахстанская компания TrustMe подписала соглашение с Sogdians Venture Studio (ОАЭ), а Blackstone AI заключила меморандум о сотрудничестве с Family Eight Holdings Limited (ОАЭ) для совместной интеграции технологий искусственного интеллекта.
"В 2024 году экспорт IT-услуг Казахстана достиг $881 млн, увеличившись на 20,3%. Казахстан постепенно укрепляет статус страны, экспортирующей не только сырье, но и интеллектуальные продукты", — отметила управляющий директор QazTrade Айнур Амирбекова.
