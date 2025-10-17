Казахстан впервые в расширенном формате участвует в крупнейшей мировой технологической выставке GITEX GLOBAL 2025 в Дубае, представив национальный павильон с 20 цифровыми компаниями и стартапами, передает BAQ.KZ.

Павильон организован Министерством торговли и интеграции РК совместно с QazTrade. Казахстанские команды демонстрируют решения в сфере искусственного интеллекта, видеоаналитики, образования, а также цифровой инклюзии.

Среди участников — Cerebra.ai, использующая ИИ для диагностики инсультов, BEST Vision Technologies с решениями по промышленной безопасности, BilimApp, Ghalam и Alaqan, разрабатывающие образовательные и аэрокосмические технологии, а также сервисы для людей с особыми потребностями.

В рамках выставки казахстанская компания TrustMe подписала соглашение с Sogdians Venture Studio (ОАЭ), а Blackstone AI заключила меморандум о сотрудничестве с Family Eight Holdings Limited (ОАЭ) для совместной интеграции технологий искусственного интеллекта.