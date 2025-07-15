Казахстанские строительные и производственные компании будут активно вовлечены в реализацию проекта по строительству атомной электростанции. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в Правительстве, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, реализация проекта АЭС - не только энергетический, но и экономический шанс для отечественного бизнеса.

"Сейчас прорабатывается взаимодействие с российской стороной, и формируется консорциум наших производителей и строительных компаний. Правительство подключается к этому процессу. Важно, чтобы результат был выгоден казахстанскому бизнесу", - подчеркнул Скляр.

Он напомнил, что компания "Росатом" была выбрана для строительства станции по итогам конкурса, а общая стоимость проекта составляет порядка 14 миллиардов долларов.