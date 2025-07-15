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Казахстанские компании привлекут к строительству АЭС

Сегодня, 12:17
АВТОР
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pixabay Сегодня, 12:17
Сегодня, 12:17
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Фото: pixabay

Казахстанские строительные и производственные компании будут активно вовлечены в реализацию проекта по строительству атомной электростанции. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в Правительстве, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, реализация проекта АЭС - не только энергетический, но и экономический шанс для отечественного бизнеса.

"Сейчас прорабатывается взаимодействие с российской стороной, и формируется консорциум наших производителей и строительных компаний. Правительство подключается к этому процессу. Важно, чтобы результат был выгоден казахстанскому бизнесу", - подчеркнул Скляр.

Он напомнил, что компания "Росатом" была выбрана для строительства станции по итогам конкурса, а общая стоимость проекта составляет порядка 14 миллиардов долларов.

"Нам важно не только получить электроэнергию от АЭС - это, конечно, большое преимущество. Но также и использовать этот проект как драйвер для развития отечественных предприятий", - отметил первый вице-премьер.

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