Казахстанские компании привлекут к строительству АЭС
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Казахстанские строительные и производственные компании будут активно вовлечены в реализацию проекта по строительству атомной электростанции. Об этом сообщил первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр на брифинге в Правительстве, передаёт BAQ.KZ.
По его словам, реализация проекта АЭС - не только энергетический, но и экономический шанс для отечественного бизнеса.
"Сейчас прорабатывается взаимодействие с российской стороной, и формируется консорциум наших производителей и строительных компаний. Правительство подключается к этому процессу. Важно, чтобы результат был выгоден казахстанскому бизнесу", - подчеркнул Скляр.
Он напомнил, что компания "Росатом" была выбрана для строительства станции по итогам конкурса, а общая стоимость проекта составляет порядка 14 миллиардов долларов.
"Нам важно не только получить электроэнергию от АЭС - это, конечно, большое преимущество. Но также и использовать этот проект как драйвер для развития отечественных предприятий", - отметил первый вице-премьер.
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