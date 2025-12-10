В Казахстане работодатели всё активнее инвестируют в образование своих сотрудников, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Finprom.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в прошлом году за счёт предприятий обучение, повышение квалификации или переобучение прошли 577,9 тысячи человек. Хотя этот показатель оказался почти на 2 процента ниже уровня 2023 года, масштаб вовлечённости бизнеса в развитие кадров остаётся значительным.

Региональная статистика показывает, что чаще всего работодатели направляют сотрудников учиться в индустриально развитых областях. Лидером стала Павлодарская область, где дополнительное обучение прошли 84,1 тысячи работников. Следом идут Мангистауская область с показателем 77,6 тысячи человек и Карагандинская область, где за счёт работодателей обучались 64,5 тысячи сотрудников. Наименьшее число таких работников зафиксировано в регионах с более слабой экономической базой — Жетысуской, Жамбылской и Алматинской областях.

Наибольшую активность в обучении персонала проявляют промышленные компании. Три из пяти наёмных работников, прошедших курсы повышения квалификации или переобучение, трудились именно в промышленности. В общей сложности в этом секторе обучение за счёт работодателя получили 379,1 тысячи человек. Почти половина из них — 176,5 тысячи работников — пришлась на нефтедобывающие компании, рудники и другие предприятия горнодобывающей отрасли. Ещё более 148 тысяч человек повысили квалификацию на предприятиях обрабатывающей промышленности.

Заметные показатели зафиксированы и в сфере логистики, где цифровизация существенно изменила требования к кадрам. В прошлом году здесь прошли обучение около 60 тысяч работников. В системе здравоохранения рост показателей связан с государственной политикой: Министерство здравоохранения поощряет профессиональное развитие врачей и сотрудников социальных служб. В результате за счёт работодателей дополнительное обучение получили 46,4 тысячи специалистов. Наименее активными в этом направлении остаются сферы услуг, HoReCa, искусства и операций с недвижимостью.

Статистика также показывает, что работодатели чаще инвестируют в уже подготовленные кадры. Лишь 4 процента обучавшихся за счёт предприятий не имели образования. Основную долю составили сотрудники с профессиональным образованием — 55,9 процента, с высшим образованием — 37,4 процента и с послевузовским — 2,6 процента. Более половины работников, направленных на обучение, повышали квалификацию, что составило 342,3 тысячи человек. Ещё 123,7 тысячи проходили профессиональную подготовку, а 72,6 тысячи — профессиональную переподготовку.

Финансовые вложения бизнеса в образование также остаются значительными. В прошлом году объём образовательных услуг, оплаченных предприятиями, достиг 166,3 миллиарда тенге. Из этой суммы 46,4 миллиарда тенге были направлены на обучение в вузах и организациях послевузовского образования. За три квартала текущего года работодатели оплатили образовательные услуги на 100,6 миллиарда тенге, из которых лишь 14,1 миллиарда пришлись на высшее и послевузовское образование, тогда как основная часть средств была направлена на обучение в различных образовательных организациях.