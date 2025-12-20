Казахстанские конькобежцы получили предварительные квоты на Олимпиаду-2026
Окончательный состав сборной Казахстана ещё не сформирован.
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительное распределение олимпийских квот по дистанциям на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии. Рейтинг сформирован по итогам выступлений спортсменов на четырёх этапах Кубка мира, передаёт BAQ.KZ.
Согласно обнародованным данным, сборная Казахстана на текущий момент имеет возможность заявиться на ряд дистанций в женских и мужских соревнованиях.
У женщин казахстанская команда располагает квотами на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров, а также в масс-старте и командной гонке преследования. Кроме того, на дистанциях 1000 и 1500 метров предусмотрены резервные места, которые могут быть задействованы в случае перераспределения квот.
В мужских соревнованиях Казахстан получил одну квоту на дистанции 500 метров, а также несколько резервных позиций на дистанциях 500, 1000 метров и в масс-старте.
Отмечается, что олимпийские квоты в конькобежном спорте являются неименными. Окончательный состав сборной Казахстана для участия в Олимпийских играх-2026 будет сформирован тренерским штабом на более позднем этапе.
