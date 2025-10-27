Казахстанские легкоатлетки завоевали бронзу в Бахрейне
Ольга Изюмникова и Милена Мерц завершили выступление с одинаковым результатом.
Фото: НОК РК
На юношеских Азиатских играх, проходящих в Манаме (Бахрейн), завершились женские соревнования по прыжкам в высоту. Казахстанские легкоатлетки показали отличный результат, завоевав сразу две бронзовые медали, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.
Ольга Изюмникова и Милена Мерц завершили выступление с одинаковым результатом — 1,65 метра, что позволило им поделить третье место.
Победу в соревнованиях одержала Ясмин Рой из Кувейта, показавшая результат 1,73 метра. Серебро досталось представительнице Тайбэя Чао-Тин Чен, преодолевшей планку на высоте 1,69 метра.
Выступление Изюмниковой и Мерц принесло Казахстану ещё две награды в копилку национальной сборной на юношеских Азиатских играх.
