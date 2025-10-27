На юношеских Азиатских играх, проходящих в Манаме (Бахрейн), завершились женские соревнования по прыжкам в высоту. Казахстанские легкоатлетки показали отличный результат, завоевав сразу две бронзовые медали, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК.

Ольга Изюмникова и Милена Мерц завершили выступление с одинаковым результатом — 1,65 метра, что позволило им поделить третье место.

Победу в соревнованиях одержала Ясмин Рой из Кувейта, показавшая результат 1,73 метра. Серебро досталось представительнице Тайбэя Чао-Тин Чен, преодолевшей планку на высоте 1,69 метра.

Выступление Изюмниковой и Мерц принесло Казахстану ещё две награды в копилку национальной сборной на юношеских Азиатских играх.