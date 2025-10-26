Казахстанские легкоатлеты завоевали ещё две медали на юношеской Азиаде в Бахрейне
Казахстанская команда по лёгкой атлетике продолжает уверенно пополнять медальную копилку на юношеских Азиатских играх, передает BAQ.KZ. В очередной соревновательный день наши спортсменки завоевали ещё две награды — серебро и бронзу.
Бронзовую медаль в прыжках в длину с результатом 5,74 метра выиграла Екатерина Михайленко, показав стабильную и техничную серию попыток. Серебро в беге на 400 метров с барьерами завоевала Маргарита Косинова, финишировав с отличным временем — 01:01.36, уступив сопернице всего доли секунды.
Ранее, 25 октября, ещё одна представительница Казахстана — Вероника Елисеева — показала третий результат в метании молота, добавив стране очередную бронзу.
