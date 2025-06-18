Казахстанские лучницы завоевали бронзу на Кубке Азии в Сингапуре
Казахстанские лучницы уступили Индии в полуфинале, но завоевали бронзу Кубка Азии.
Сегодня, 13:16
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Сегодня, 13:16Сегодня, 13:16
57Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука, который проходит в Сингапуре, передает BAQ.KZ.
В поединке за третье место в дисциплине блочный лук среди женских команд казахстанские спортсменки одержали уверенную победу над сборной Бангладеш — 230:224.
Бронзовую команду страны составили:
- Адель Жексенбинова
- Роксана Юнусова
- Виктория Лян
В полуфинале наши лучницы уступили сборной Индии с минимальным разрывом — 229:230, что лишило их шанса побороться за золото. В финале турнира за чемпионство сразятся Индия и Малайзия.
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