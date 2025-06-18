Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука, который проходит в Сингапуре, передает BAQ.KZ.

В поединке за третье место в дисциплине блочный лук среди женских команд казахстанские спортсменки одержали уверенную победу над сборной Бангладеш — 230:224.

Бронзовую команду страны составили:

Адель Жексенбинова

Роксана Юнусова

Виктория Лян

В полуфинале наши лучницы уступили сборной Индии с минимальным разрывом — 229:230, что лишило их шанса побороться за золото. В финале турнира за чемпионство сразятся Индия и Малайзия.