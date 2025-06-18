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Казахстанские лучницы завоевали бронзу на Кубке Азии в Сингапуре

Казахстанские лучницы уступили Индии в полуфинале, но завоевали бронзу Кубка Азии.

Сегодня, 13:16
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 13:16
Сегодня, 13:16
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Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука, который проходит в Сингапуре, передает BAQ.KZ

В поединке за третье место в дисциплине блочный лук среди женских команд казахстанские спортсменки одержали уверенную победу над сборной Бангладеш — 230:224.

Бронзовую команду страны составили:

  • Адель Жексенбинова
  • Роксана Юнусова
  • Виктория Лян

В полуфинале наши лучницы уступили сборной Индии с минимальным разрывом — 229:230, что лишило их шанса побороться за золото. В финале турнира за чемпионство сразятся Индия и Малайзия.

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