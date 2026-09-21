Казахстанские мегаполисы ворвались в топ Global Cities Index 2026: Алматы и Астана опередили практически все города СНГ

Сразу два казахстанских мегаполиса вошли в топ-300 Global Cities Index 2026 от Oxford Economics. Алматы занял 265-е место, Астана – 281-е среди 1000 городов мира. Казахстанские мегаполисы стали лидерами среди городов Центральной Азии и оказались выше многих крупных городов постсоветского пространства.

Ниже казахстанских мегаполисов оказались Тбилиси - 287-е место, Киев - 304-е, Москва - 313-е, Баку - 323-е, Санкт-Петербург - 454-е и Бишкек - 461-е.

Особенно впечатляюще Алматы и Астана выглядят по показателю человеческого капитала. Алматы занял 66-е место в мире, а Астана – 98-е. Обогнав многие столицы мира, в том числе Анкару, Варшаву, Прагу, Таллин, Москву и т.д. То есть оба крупнейших города Казахстана вошли в мировую сотню по одному из ключевых показателей развития современного мегаполиса.

Человеческий капитал - это потенциал людей, которые живут, учатся и работают в городе: уровень образования, наличие квалифицированных специалистов, качество рабочей силы и способность города привлекать и развивать таланты. И именно по этому показателю позиции Казахстана выглядят особенно достойно.

Это говорит о том, что главным ресурсом двух городов становятся не только инфраструктура, инвестиции или масштаб экономики, но прежде всего люди.

По экономическому показателю Астана при этом опережает Алматы: столица занимает 264-е место, Алматы – 288-е. Помимо экономики и человеческого капитала, в расчет входят качество жизни, экологическая ситуация и эффективность управления.

Первую тройку мирового рейтинга второй год подряд составляют Нью-Йорк, Лондон и Париж.

Но для Казахстана главным результатом рейтинга стало другое: Алматы и Астана уже входят в первую треть среди 1000 городов мира, лидируют в Центральной Азии и среди стран СНГ, и показывают особенно сильные позиции по человеческому капиталу.

А это, пожалуй, один из самых важных показателей на будущее. Потому что конкурентоспособность современного города все больше определяется не только зданиями, дорогами и объемом экономики, а тем, насколько образованные и профессиональные люди выбирают этот город для жизни и работы. В этом отношении Алматы и Астана уже выглядят весьма уверенно.

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