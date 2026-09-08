Казахстан вошел в топ-50 самых миролюбивых стран мира
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Казахстан занял 44-е место среди 163 стран в рейтинге Global Peace Index 2026, опубликованном Институтом экономики и мира (IEP). Страна вошла в топ-50 самых миролюбивых государств мира.
Лидером рейтинга стала Исландия, последнее, 163-е место заняла Россия.
Среди стран Центральной Азии выше всего расположился Узбекистан:
- Узбекистан – 37-е место, 1,726 балла;
- Казахстан – 44-е место, 1,771 балла;
- Таджикистан – 47-е место;
- Кыргызстан – 61-е место;
- Туркменистан – 66-е место.
В первую пятерку Global Peace Index 2026 также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия.
В нижней части рейтинга вместе с Россией оказались Судан – 162-е место, Демократическая Республика Конго – 161-е, Украина – 160-е, Израиль – 159-е, Южный Судан – 158-е и Афганистан – 157-е.
Global Peace Index оценивает уровень мира и стабильности в странах по 23 показателям. Среди них – общественная безопасность, внутренние и международные конфликты, вовлеченность во внешние противостояния и уровень милитаризации.
Ранее сообщалось, что Казахстан поднялся на 17 позиций в инвестиционном рейтинге. Также страна заняла 66-е место в индексе благополучия.