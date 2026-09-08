Казахстан вошел в топ-50 самых миролюбивых стран мира

Казахстан занял 44-е место среди 163 стран в рейтинге Global Peace Index 2026, опубликованном Институтом экономики и мира (IEP). Страна вошла в топ-50 самых миролюбивых государств мира.

Лидером рейтинга стала Исландия, последнее, 163-е место заняла Россия.

Среди стран Центральной Азии выше всего расположился Узбекистан:

Узбекистан – 37-е место, 1,726 балла; Казахстан – 44-е место, 1,771 балла; Таджикистан – 47-е место; Кыргызстан – 61-е место; Туркменистан – 66-е место.

В первую пятерку Global Peace Index 2026 также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия.

В нижней части рейтинга вместе с Россией оказались Судан – 162-е место, Демократическая Республика Конго – 161-е, Украина – 160-е, Израиль – 159-е, Южный Судан – 158-е и Афганистан – 157-е.

Global Peace Index оценивает уровень мира и стабильности в странах по 23 показателям. Среди них – общественная безопасность, внутренние и международные конфликты, вовлеченность во внешние противостояния и уровень милитаризации.

Ранее сообщалось, что Казахстан поднялся на 17 позиций в инвестиционном рейтинге. Также страна заняла 66-е место в индексе благополучия.