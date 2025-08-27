По итогам июня 2025 года казахстанские обменные пункты зафиксировали отрицательный объём нетто-продаж китайского юаня на уровне минус 16,6 млн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на данные аналитики. Это второй случай в текущем году, когда продажи юаня оказались убыточными для обменников. Ранее аналогичная ситуация наблюдалась в марте — минус 9,3 млн тенге.

Как сообщают специалисты finprom.kz, для сравнения: за весь 2024 год отрицательный показатель был зафиксирован лишь однажды.

В целом за январь–июнь 2025 года объём нетто-продаж китайского юаня составил 403,1 млн тенге, что на 44,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению с первым полугодием 2023-го показатель почти удвоился.

В региональном разрезе положительные продажи юаня отмечены в 16 из 20 регионов Казахстана. Лидером стал Алматы — 279,7 млн тенге. Следом идут Карагандинская область (44,9 млн), Костанайская (32,9 млн) и Павлодарская (25,6 млн).

Вместе с тем три региона показали отрицательные результаты:

Астана — минус 43,6 млн тг,

Жетысуская область — минус 12,6 млн тг,

Алматинская область — минус 1,3 млн тг.

В Туркестанской области интерес к юаню вовсе отсутствовал.

Эксперты связывают снижение продаж с ростом курса китайской валюты. Так, во втором квартале 2025 года средний курс юаня составил 71,02 тенге — на 14,9% выше, чем годом ранее. В июле курс вырос ещё на 2,9%, достигнув 73,75 тенге. В августе котировки доходили до 75,54 тенге, но к концу месяца откатились до 74,85 тенге.