С 20 августа по 1 сентября в Бангкоке (Таиланд) прошёл чемпионат мира по плаванию среди спортсменов с особенностями интеллектуального развития. В соревнованиях приняли участие около 300 атлетов из 31 страны, передает BAQ.KZ.

Казахстан впервые представил свою сборную на турнире. Честь страны защищали пловцы из Астаны — Санжар Аскар, Амир Алпамыс и Валерий Югай.

Санжар Аскар в юношеской категории стал серебряным призёром на дистанции 100 метров баттерфляем, а также завоевал две бронзовые медали на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.

Валерий Югай выиграл бронзу в юношеской категории на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

По словам тренера сборной Ернура Сайлаубека, дебютное выступление Казахстана на чемпионате мира можно считать успешным: "Наши спортсмены показали характер, волю к победе и достойно представили страну на мировой арене".

Президент РОО "Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития" Дина Темиргалиева подчеркнула, что участие в чемпионате стало важным этапом для парапловцов: "Это дебют Казахстана в категории спортсменов с синдромом Дауна и первая историческая медаль. Мы движемся в правильном направлении. Следующая цель — юниорские Параазиатские игры в декабре в Дубае".