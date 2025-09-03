Казахстанские парапловцы завоевали медали на чемпионате мира в Бангкоке
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С 20 августа по 1 сентября в Бангкоке (Таиланд) прошёл чемпионат мира по плаванию среди спортсменов с особенностями интеллектуального развития. В соревнованиях приняли участие около 300 атлетов из 31 страны, передает BAQ.KZ.
Казахстан впервые представил свою сборную на турнире. Честь страны защищали пловцы из Астаны — Санжар Аскар, Амир Алпамыс и Валерий Югай.
Санжар Аскар в юношеской категории стал серебряным призёром на дистанции 100 метров баттерфляем, а также завоевал две бронзовые медали на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.
Валерий Югай выиграл бронзу в юношеской категории на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
По словам тренера сборной Ернура Сайлаубека, дебютное выступление Казахстана на чемпионате мира можно считать успешным: "Наши спортсмены показали характер, волю к победе и достойно представили страну на мировой арене".
Президент РОО "Федерация спорта для лиц с особенностями интеллектуального развития" Дина Темиргалиева подчеркнула, что участие в чемпионате стало важным этапом для парапловцов: "Это дебют Казахстана в категории спортсменов с синдромом Дауна и первая историческая медаль. Мы движемся в правильном направлении. Следующая цель — юниорские Параазиатские игры в декабре в Дубае".
Самое читаемое
- Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА
- Смертельное ДТП произошло в СКО, два человека погибли
- Сколько иностранных болельщиков приедет в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- В Аягозе 6-летний ребёнок погиб под колёсами: за рулём был водитель без прав
- На Капшагайском водохранилище спасли женщину, унесённую ветром на SUP-доске