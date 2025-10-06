Казахстанские перевозчики начали массово попадать под ограничения в России, сообщил депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы. По его словам, новые правила уже привели к задержаниям, а некоторые водители оказались в СИЗО, передает BAQ.KZ.

"У меня горит телефон от звонков перевозчиков и СМС со всех концов страны", — отметил депутат.

Проблема связана с изменениями в российский Федеральный закон №115-ФЗ, вступившими в силу в августе 2024 года. Теперь иностранные граждане, въезжающие без визы, могут находиться на территории России не более 90 суток в течение календарного года. Эта норма, по словам Нажметдинулы, не учитывает специфику международных автомобильных перевозок: казахстанские водители оказываются нарушителями, находясь в командировке по работе.

Ситуацию усугубляют многосуточные очереди на границах Союзного государства и транзит через Беларусь, который также засчитывается в общий лимит пребывания.

"Добросовестные казахстанские перевозчики фактически рискуют потерять доступ к маршрутам через Россию и Беларусь. Если ситуация сохранится, нас ждёт дефицит подвижного состава, рост издержек и вытеснение наших компаний российскими и белорусскими перевозчиками", — подчеркнул депутат.

Он сообщил, что направил официальное обращение в адрес вице-премьера РК Серика Жумангарина, а также уведомил МИД и МВД. По его мнению, вопрос должен быть вынесен на уровень Евразийской экономической комиссии.

Для сравнения Нажметдинулы привёл пример Казахстана: в стране действуют более лояльные правила, и ограничения по срокам пребывания не распространяются на международных и транзитных водителей.