Казахстанские пловцы выиграли золото и серебро на Играх исламской солидарности
Сегодня, 22:26
Сборная Казахстана продолжает успешное выступление на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. Вторую золотую медаль в плавании для команды принес Адильбек Мусин, победивший в финальном заплыве на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 23,85 секунды.
Максим Сказобцов финишировал вторым, уступив чемпиону всего 0,02 секунды (23,87). Бронзовую медаль в этой дисциплине завоевал представитель Египта Абдельрахман Эльсайед (23,90).
Отметим, что ранее казахстанская пловчиха Софья Сподаренко также одержала победу на этой же дистанции среди женщин, укрепив лидерские позиции Казахстана в плавании на Играх.
