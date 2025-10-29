  • 29 Октября, 08:50

Казахстанские пловцы взяли серебро на юношеской Азиаде в Бахрейне

Фото: НОК РК

Мужская сборная Казахстана по плаванию завоевала серебряную медаль юношеских Азиатских игр, передает BAQ.KZ cо ссылкой на НОК РК. Соревнования проходят в Манаме (Бахрейн).

Казахстанские спортсмены заняли второе место в комбинированной эстафете 4×100 метров. В состав команды вошли Александр Румынский, Анатолий Руденко, Фёдор Диденко и Алихан Кутлумурат.

Победителями стали пловцы из Гонконга, а бронзовые награды завоевала команда Южной Кореи.

