Казахстанские промышленные предприятия и трудовые коллективы выступают в поддержку проекта новой Конституции Республики Казахстан и предстоящего республиканского референдума. Соответствующие обращения сотрудники заводов и компаний публикуют на страницах социальных сетей, выражая свою гражданскую позицию и отношение к конституционной реформе, передает BAQ.KZ.

Сотрудники Петропавловский электротехнический завод поделились мнением о проекте новой Конституции Республики Казахстан. По их словам, документ направлен на укрепление правового государства, повышение роли институтов власти и усиление гарантий прав и свобод граждан.

«Принятие обновлённых конституционных норм способствует формированию стабильной правовой среды, необходимой для развития производства и устойчивого социально-экономического роста страны», — отметили сотрудники завода.

О поддержке проекта новой Конституции также заявил коллектив СЕМАЗ — одного из ведущих предприятий области Абай в сфере производства сельскохозяйственной и коммерческой техники. На заводе подчеркнули, что располагают современными производственными мощностями и выпускают технику высокого качества, востребованную в аграрной сфере и транспортной инфраструктуре страны.

Сегодня коллектив предприятия насчитывает более 400 квалифицированных специалистов. По словам сотрудников, каждый работник вносит вклад в поддержание качества продукции, внедрение современных технологий и развитие производства. На предприятии создаются стабильные рабочие места и профессиональные возможности, что способствует развитию региона и экономическому росту страны.

«Мы, коллектив ТОО “СЕМАЗ”, выражаем активную гражданскую позицию и поддерживаем проект новой Конституции Республики Казахстан. Мы видим в нём важный шаг к прогрессивному развитию государства, укреплению правовых и социальных гарантий. Для нас конституционная реформа означает больше гарантий, стабильности и возможностей для развития. Мы уверены, что создание законной и прозрачной системы управления будет способствовать экономическому росту и долгосрочному развитию Казахстана», — заявили сотрудники.

К казахстанцам также обратился рабочий коллектив ТНК Казхром.

«Коллеги, друзья! Впереди важное событие — референдум по новой Конституции, который повлияет на будущее страны. Коллектив Казхрома поддерживает его проведение и призывает каждого принять участие и выразить свою позицию», — говорится в обращении.

Коллектив Родина выразил поддержку проведению республиканского референдума и призвал соотечественников проявить активную гражданскую позицию.

«15 марта каждому из нас предстоит сделать свой выбор. Участие в референдуме — это вклад в будущее страны, ответственность за принимаемые решения и возможность повлиять на дальнейшее развитие государства», — отметили сотрудники предприятия.

О поддержке проекта новой Конституции сообщил и коллектив Цементный завод Семей, объединяющий более 800 сотрудников.

«Конституция — это основа стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Она защищает права и свободы граждан, задаёт правила, по которым развивается государство и общество. Поддерживая проект новой Конституции, мы выступаем за стабильное развитие, общественное согласие и благополучие Казахстана и его граждан», — заявили работники завода.

Шахтёры Qarmet также поддержали всенародный референдум. Председатель совета директоров компании Андрей Лаврентьев принял участие в исторической сбойке горных выработок на месторождении «Западный Каражал» и провёл встречу с трудовым коллективом. В ходе обсуждения поднимались вопросы развития города, модернизации производства и предстоящего референдума.

По словам Андрея Лаврентьева, новая Конституция закрепит права каждого казахстанца, определит принципы государственного устройства и укрепит закон и порядок. Он подчеркнул, что участие в голосовании является проявлением ответственности перед страной и собственным будущим. Шахтёры подтвердили, что намерены принять участие в референдуме 15 марта.

Собрание по обсуждению проекта новой Конституции провели и сотрудники КазАзот. Во встрече приняли участие мажоритарный акционер общества Бахаридин Аблазимов, генеральный директор Арман Маулешев и представители трудового коллектива.

Участники отметили, что обновлённая Конституция поможет укрепить правовые основы страны, создаст условия для стабильного развития экономики и повысит эффективность работы государственных органов. Особое внимание было уделено вопросам экологии: проект закрепляет принципы ответственного использования природных ресурсов и заботы об окружающей среде. Также подчёркивалось, что изменения создают благоприятные условия для привлечения инвестиций, защиты собственности и развития бизнеса, что способствует созданию рабочих мест и росту занятости в регионах.

По итогам обсуждения коллектив поддержал проведение референдума и подчеркнул важность участия каждого гражданина в принятии решений, влияющих на будущее страны.