Казахстан готовится расширить экспорт железнодорожной продукции за счет выхода на рынок Пакистана, передает BAQ.KZ.

Как сообщили на ежегодном Форуме экспортеров в Алматы, казахстанские предприятия уже успешно поставляют рельсовые скрепления и железобетонные шпалы в страны Центральной Азии и Российскую Федерацию. Сейчас ведется проработка новых направлений, включая Пакистан.

По словам генерального директора QazTrade Айтмухаммеда Алдажарова, приоритетом остается экспорт не сырья, а промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью. В центре внимания — практические кейсы компаний, выходящих на внешние рынки с готовыми изделиями.

Как сообщается, казахстанское предприятие уже наладило поставки в Кыргызстан, Узбекистан и Россию, а также провело переговоры в Иране и Туркменистане.

По итогам 2025 года объем экспорта компании составил около 5 млн долларов. В 2026 году планируется увеличить его до 8 млн долларов.