Согласно опросу Бюро национальной статистики АСПиР РК, большинство казахстанцев довольны качеством и доступностью дошкольного образования, но всё равно часть детей остаётся дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

В марте 2025 года 55,5% респондентов заявили, что удовлетворены качеством детских садов, ещё 27,7% – частично удовлетворены, и лишь 1,3% выразили недовольство. Доступностью дошкольного образования довольны 55,6% граждан.

Тем не менее, среди родителей детей дошкольного возраста 11,6% отметили, что их ребёнок не посещает садик. Основные причины — неподходящий возраст (35,4%), присмотр родственников (25%) и отсутствие необходимости в детском саду (22,1%). Менее значимыми факторами стали высокая стоимость обучения, болезни ребёнка или наличие няни.

Цены на услуги дошкольных учреждений продолжают расти: за год стоимость посещения детских садов увеличилась на 6,5%, а детских центров развития — на 5%. Лидерами по росту стали Жетысуская (+18,2%), Жамбылская (+18%) и Алматинская (+17%) области. В Карагандинской области рост цен был минимальным — всего 0,8%.

В 2024/2025 учебном году в Казахстане работало 11,7 тыс. организаций дошкольного воспитания и обучения, а численность детей достигла 986,4 тыс. человек. Рост количества воспитанников замедлился до 0,2% за год — это самый низкий показатель за последние годы.

Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным воспитанием вырос с 84,29% до 86,31%. Наибольший охват зафиксирован в Туркестанской области (98,16%), наименьший — в Астане (72,48%) и Алматы (73,6%).

Эксперты отмечают: несмотря на рост числа учреждений и удовлетворённость родителей качеством, часть семей предпочитает оставлять детей дома, а растущие цены могут стать дополнительным барьером для посещения садиков.