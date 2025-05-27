Школьники из Аягоза разработали уникальный водный поезд, который сможет связать города и отдалённые сёла, обеспечив экологичный и многофункциональный транспорт для жителей региона, передаёт BAQ.KZ.

Авторами инновационного проекта стали ученики 9 и 10 классов казахской школы-гимназии имени К.Бозтаева — Абай Ерсултан Жаркенаев и Нурдаулет Саулебеков. Их водный поезд работает на альтернативных источниках энергии — солнечных панелях и энергии течения реки, что полностью исключает использование топлива и вредные выбросы.

Поезд состоит из трёх секций: кабина управления, пассажирский отсек и грузовой вагон. В пассажирской части предусмотрены зоны для отдыха, интеллектуальных игр и спорта, что делает поезд удобным не только для перемещения, но и для досуга. Грузовой отсек предназначен для доставки в отдалённые сёла важных ресурсов — книг, оборудования, а также культурного оснащения, например, концертных и театральных принадлежностей.

Главная цель проекта — создать безопасный и экологичный транспорт, который поможет улучшить качество жизни в сельских районах Казахстана, поддержать развитие туризма и культурных программ, а также укрепить связи между городами и сельской местностью.

"Мы создали этот поезд не просто для конкурса, а как реальное средство передвижения, которое может помочь сохранить природу и улучшить условия жизни в сёлах. Надеемся, что наш проект будет реализован не только на реке Аягоз, но и на других водоёмах страны", — рассказывают изобретатели.

Проект уже получил высокую оценку на конкурсе "Первый шаг к великому изобретательству" за оригинальность и экологическую значимость.

В будущем школьники планируют создать полноценный прототип и продолжить работу над развитием своего изобретения.