Ученики столичной арт-студии "Акварель" вернулись домой с триумфом — юные художники и артисты впервые стали лауреатами престижного международного фестиваля искусств Golden Time Talent Festival 2025, проходившего в Лондоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Фестиваль объединил более 150 участников из 25 стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Казахстан и другие. Концерты, выставки и церемонии награждения проходили на знаковых площадках британской столицы — Triton Square и The Shaw Theatre.

Казахстанскую студию представили Адият Жумабай, Амина Исламова, Димаш Омирзаков и Жанара Мендибаева, под руководством педагога Алии Есылбаевой. Их работы и выступления высоко оценило международное жюри из 14 стран, в числе которого были эксперты в области искусства, театра и культуры.

Студия "Акварель" получила свои первые награды на международной арене — победные кубки, британские дипломы и эксклюзивные приглашения на будущие выставки, фестивали и в каталог Top World Talents.