Сборная Казахстана успешно выступила на Международной олимпиаде по информатике IOI-2025, которая завершилась в Сукре, Боливия. По итогам двух туров казахстанские школьники пополнили копилку наград тремя серебряными и одной бронзовой медалью, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Серебряные награды завоевали Максим Цой - ученик 11 класса Республиканской физико-математической школы в Алматы, Мансур Мамадахунов - учащийся 10 класса БИЛ Кызылординской области, и Акежан Аскар - ученик 11 класса НИШ города Семей. Бронзовую медаль получил Даужан Бекетов, девятиклассник специализированного лицея №165 в Алматы.

Подготовкой сборной занимались старший тренер Astana IT University Темирлан Каиртулы Сатылханов и тренер по спортивному программированию IITU Айбар Муратулы Куанышбай. Все этапы подготовки были организованы Республиканским научно-практическим центром "Дарын".

Международная олимпиада по информатике (IOI) - одно из наиболее престижных соревнований среди школьников, наряду с такими олимпиадами, как по химии, физике, биологии, математике, географии, лингвистике и другим предметам.