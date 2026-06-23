Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах завоевала золотую медаль чемпионата Азии, который проходит в столице Индии, сообщает BAQ.KZ.

В очередной соревновательный день на высшую ступень пьедестала поднялась мужская команда шпажистов в составе Ерлика Сертая, Вадима Шарлаимова, Никиты Жулинского и Кирилла Проходова.

Казахстанские спортсмены успешно преодолели турнирную дистанцию и вышли в финал, где встретились со сборной Японии. Соперники являются одними из сильнейших в мире: на двух последних Олимпийских играх японские шпажисты завоевали золотые и серебряные медали.

"Финальная встреча получилась напряжённой и прошла в равной борьбе. До последних поединков команды сохраняли минимальный разрыв в счёте. Однако в решающие моменты казахстанские фехтовальщики сумели добиться преимущества и одержали победу со счётом 45:40", – сообщили в НОК РК.

Таким образом, сборная Казахстана завоевала уже четвертую медаль на континентальном первенстве в Дели.

Ранее в индивидуальных соревнованиях по шпаге золотую медаль выиграла Ирина Бакалдина, бронзовым призёром стал Руслан Курбанов. Ещё одну бронзовую награду национальной команде принесли саблисты в мужском командном турнире.